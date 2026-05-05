Rajasthan: 52.65 करोड़ की लागत से इंदिरा गांधी नहर पर नए पुलों का हो रहा निर्माण, आवागमन में होगी सुविधा

गौरतलब है कि नहर निर्माण के समय करीब 60 वर्ष पहले आवागमन के लिए नहरों पर पुराने घोड़ा पुल बनाए गए थे। यह अब काफी जर्जर हो चुके थे। इनकी जगह अब आधुनिक तकनीक से स्टील पिलर डालकर नए पुल बनाने का काम शुरू किया गया है। नए पुलों का आकार भी पहले की तुलना में बढ़ाने की बात अधिकारी कह रहे हैं। पूर्व में चौड़ाई काफी कम होने से यहां से सफर करना काफी असुरिक्षत हो गया था।