5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

Rajasthan: 52.65 करोड़ की लागत से इंदिरा गांधी नहर पर नए पुलों का हो रहा निर्माण, आवागमन में होगी सुविधा

इंदिरा गांधी मुख्य नर पर करीब छह दशक पहले बने अधिकतर ब्रिज अब जीर्णशीर्ण हो गए थे। जल संसाधन विभाग ने 52.65 करोड़ का बजट स्वीकृत करवाकर कार्य शुरू करवाया है।

2 min read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Kamal Mishra

May 05, 2026

Indira Gandhi Canal bridge

हनुमानगढ़: इंदिरा गांधी नहर पर चल रहा पुल मरम्मत का कार्य।

हनुमानगढ़। इंदिरा गांधी नहर में इस समय बंदी चल रही है। इस अवधि में पुलों की चौड़ाई बढ़ाने तथा हैडों की रिपेयरिंग आदि के काम करवाए जा रहे हैं। पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में एक साथ क्लोजर लेकर उक्त कार्य करवाए जा रहे हैं।

राजस्थान व पंजाब भाग में करवाए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता जांचने के लिए मंगलवार को जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता (क्वालिटी कंट्रोल) जितेंद्र दीक्षित हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने मसीतांवाली हैड जाकर गेटों की रिपेयरिंग तथा बेड व साइड लाइनिंग के चल रहे कार्यों को देखा। मसीतांवाली हैड पर उक्त सभी कार्य के लिए करीब पांच करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

आधुनिक तकनीक से बनेंगे पुल

गौरतलब है कि नहर निर्माण के समय करीब 60 वर्ष पहले आवागमन के लिए नहरों पर पुराने घोड़ा पुल बनाए गए थे। यह अब काफी जर्जर हो चुके थे। इनकी जगह अब आधुनिक तकनीक से स्टील पिलर डालकर नए पुल बनाने का काम शुरू किया गया है। नए पुलों का आकार भी पहले की तुलना में बढ़ाने की बात अधिकारी कह रहे हैं। पूर्व में चौड़ाई काफी कम होने से यहां से सफर करना काफी असुरिक्षत हो गया था।

11 पुलों की होगी मरम्मत

इसे देखते हुए जल संसाधन विभाग ने ऐसे पंद्रह पुल के रीनोवेशन एवं मॉर्डनाइजेशन का कार्य न्यू डेवलपमेंट बैंक पोषित राजस्थान जल क्षेत्र पुर्नसंरचना परियोजना के अंतर्गत करने की योजना बनाई है। बंदी शुरू होते ही नहरों पर काम शुरू करवा दिए गए हैं। इनमें से 4 नए सिंगल-सिंगल स्पेन स्टील ब्रिज, 8 ब्रिज की स्लेब रिप्लेसमेंट कार्य तथा 3 ब्रिज की मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है।

4 नए पुल बनेंगे

इंदिरा गांधी मुख्य नर पर करीब छह दशक पहले बने अधिकतर ब्रिज अब जीर्णशीर्ण हो गए थे। कुछ ब्रिज ऐसे हैं जिन पर आवागमन भी बंद करवा दिया गया था। चालू बंदी के दौरान जल संसाधन विभाग ने 52 करोड़ 65 लाख का बजट स्वीकृत करवाकर कार्य शुरू करवाया है। नए 4 ब्रिज की चैड़ाई 3.75 मीटर से बढकऱ 7.50 मीटर की जाएगी। उक्त कार्य दो चरणों में पूर्ण किए जाएंगे।

राजस्थान भाग में क्लोजर दस मई को खत्म होने जा रहा है। इसलिए पुलों के पिलर आदि पर प्लास्टर करने तथा स्लोविंग कार्य पहले करवाए जा रहे हैं। ताकि बंदी खत्म होने के बाद रैलिंग आदि लगाने का काम करवाया जा सके।

आकर्षक होंगे नए पुल

इंदिरा गांधी नहर पर बनाए जा रहे नए पुल पहले की तुलना में काफी आकर्षक होंगे। दोनों साइड स्टील रैलिंग भी होगी। इससे वाहन चालक सुरक्षित सफर कर सकेंगे। पुराने पुल असुरक्षित हो गए थे। -प्रदीप रुस्तगी, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग हनुमानगढ़।

ये भी पढ़ें

जवान डॉक्टर बेटे की मौत का सदमा नहीं सह पाए पिता, हर दिन पोते-पोती से लिपटकर रोए, 18 दिन बाद चली गई जान
जालोर
Rajasthan Emotional Story

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 May 2026 04:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / Rajasthan: 52.65 करोड़ की लागत से इंदिरा गांधी नहर पर नए पुलों का हो रहा निर्माण, आवागमन में होगी सुविधा

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Hanumangarh Crime: गोलूवाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो देशी पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार

Hanumangarh Crime
हनुमानगढ़

Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट ने हनुमानगढ़ एसपी को चेताया, फुटेज गायब हुए तो होंगे उत्तरदायी

Rajasthan High Court warns Hanumangarh SP holds him accountable if footage goes missing
हनुमानगढ़

Rajasthan: बीजेपी MLA पिटाई मामले ने पकड़ा तूल, सामूहिक अवकाश पर इंजीनियर, आंदोलन की चेतावनी

Hanumangarh
हनुमानगढ़

Hanumangarh Crime: : टेम्पो चालक को बीच रास्ते बंधक बनाकर लूट, पंजाब के चार बदमाश गिरफ्तार

Hanumangarh crime
हनुमानगढ़

‘मुझे युद्ध में ले जा रहे, बचा सकते हो तो बचा लो,’ रूस से लौटी युवक की लाश, इलाके में शोक की लहर

Hanumangarh
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.