Hanumangarh Crime: : टेम्पो चालक को बीच रास्ते बंधक बनाकर लूट, पंजाब के चार बदमाश गिरफ्तार

बताया गया कि जब टेम्पो सिंहपुरा की ओर एक ढाणी के पास पहुंचा, तो इन्द्रपुरा रोही नहर के पास आरोपियों ने वाहन रुकवा लिया। इसके बाद उन्होंने चालक के साथ मारपीट शुरू कर दी और उसे जबरन पास के एक पेड़ से बांध दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने चालक की जेब से करीब 1500 रुपये और मोबाइल फोन छीन लिया तथा टेम्पो लेकर मौके से फरार हो गए।