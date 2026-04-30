Hanumangarh Crime: : टेम्पो चालक को बीच रास्ते बंधक बनाकर लूट, पंजाब के चार बदमाश गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में बदमाश (फोटो-पत्रिका नेटवर्क)
हनुमानगढ़। जिले के संगरिया क्षेत्र में टेम्पो चालक से लूट की वारदात का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने चालक को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की और नकदी, मोबाइल फोन तथा टेम्पो लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले का पर्दाफाश किया।
पुलिस के अनुसार सुरेशिया गांव निवासी पृथ्वीराम ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 15 अप्रैल की रात वह रेलवे स्टेशन पर सवारी का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान चार युवक उसके पास आए और धौलीपाल जाने के लिए टेम्पो में बैठ गए। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद आरोपियों ने अपनी मंशा जाहिर कर दी।
बताया गया कि जब टेम्पो सिंहपुरा की ओर एक ढाणी के पास पहुंचा, तो इन्द्रपुरा रोही नहर के पास आरोपियों ने वाहन रुकवा लिया। इसके बाद उन्होंने चालक के साथ मारपीट शुरू कर दी और उसे जबरन पास के एक पेड़ से बांध दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने चालक की जेब से करीब 1500 रुपये और मोबाइल फोन छीन लिया तथा टेम्पो लेकर मौके से फरार हो गए।
घटना के बाद पीड़ित ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और पुलिस को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी अमरसिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी इनपुट और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की।
आगे की कार्रवाई में पुलिस ने चारों आरोपियों को केंद्रीय कारागृह बीकानेर से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में गुरदास सिंह, विजय, सन्नी और मनप्रीत सिंह उर्फ मणी शामिल हैं, जो पंजाब के मुक्तसर जिले के निवासी बताए गए हैं।
फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले में अन्य संभावित खुलासों की भी जांच की जा रही है। इस कार्रवाई को क्षेत्र में अपराध पर लगाम लगाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
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