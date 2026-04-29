राजस्थान में फर्जी आधार सेंटर: IT कर्मचारियों ने 90 रुपए कमीशन लेकर बनाया पाकिस्तानी आतंकी का डॉक्यूमेंट?

भादरा के फर्जी आधार सेंटर संचालन का खुलासा जम्मू कश्मीर पुलिस से मिले इनपुट के बाद की गई पड़ताल में हुआ था। आतंकी शहजाद भट्टी ने जयपुर में आधार कार्ड बनवाया था। भादरा में जो आधार कार्ड बनवाए गए हैं, उनमें फर्जी कार्ड तथा बनवाने बदमाश, अपराधियों की जांच कर रहे हैं। कई और सूचनाएं भी आधार सेंटर को लेकर आ रही हैं। यह बहुत गंभीर अपराध है बल्कि देशद्रोह है। इसकी तह तक जाकर अपराधियों को पकडऩे का प्रयास कर रहे हैं। - दिनेश एमएन, एडीजी।