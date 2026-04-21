Rajasthan Crime: प्रेम विवाह करने पर 2 सगे भाइयों ने बहन का ​ही सुहाग उजाड़ दिया, जानें खौफनाक मामला

इसको लेकर गुरमेल सिंह का परिवार उनसे रंजिश रखने लगा । 10 फरवरी को वह अपने पुत्र संदीप और नौकर प्रेम कुमार के साथ खेत में काम कर रहा था। वहां गुरमेल सिंह का बेटा रणजीत सिंह और आकाशदीप उर्फ टैणी सिंह के अलावा 3-4 अन्य हथियारों से लैस होकर आए। आरोपियों ने संदीप पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया । उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया । वहां उसने दम तोड़ दिया ।