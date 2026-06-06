हनुमानगढ़: पुलिस ने 2 दिन में सुलझाया मर्डर केस, पिता से मेल-मिलाप था इसलिए हत्या कर दी, 5 आरोपी गिरफ्तार

पड़ताल के बाद आरोपियों की पहचान की गई । इसके बाद संभावित ठिकानों पर दबिश देकर मनोज खान उर्फ फौजी ( 23 ), रफीक खान उर्फ रफी ( 19 ), अकरम ( 21 ), इमरान खान उर्फ कालू ( 20 ) तथा जफर हुसैन ( 20 ) सभी निवासी जंडावाली को गिरफ्तार कर लिया गया । पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है तथा मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच जारी है । एसपी ने बताया कि आरोपियों का पूर्व का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है ।