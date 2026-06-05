Rajasthan: हनुमानगढ़ में वनपाल को पिकअप से कुचलने की कोशिश, तस्करों ने मारपीट कर वर्दी फाड़ी

पल्लू (हनुमानगढ़): हनुमानगढ़ के पल्लू क्षेत्र में अवैध रूप से लकड़ी काटने वाले तस्करों के हौसले इस कदर बढ़ चुके हैं कि उन्होंने प्रतिबंधित खेजड़ी की लकड़ियों से भरी गाड़ी पकड़े जाने पर वन विभाग की टीम पर ही जानलेवा हमला कर दिया। तस्करों ने न सिर्फ वनकर्मियों के साथ मारपीट की और वनपाल की वर्दी फाड़ दी, बल्कि उन्हें गाड़ी से कुचलकर जान से मारने का प्रयास भी किया। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।