Bharat Taxi in Jaipur: जयपुर में शुरू हुआ भारत टैक्सी का ट्रायल, यात्रियों को मिलेगा सस्ता और आसान सफर

Bharat Taxi In Jaipur: जयपुर: राजधानी जयपुर में सहकारी परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत टैक्सी का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। गुरुवार से शुरू हुई इस सेवा के जरिए शहर के लोग अब बाइक टैक्सी, ऑटो रिक्शा और कैब की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। सरकार और कंपनी का दावा है कि यह सेवा यात्रियों को कम किराए में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएगी।