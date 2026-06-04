राजस्थान में बदला मौसम, भीलवाड़ा में गिरे ओले, सात जून तक आंधी-बारिश की संभावना

अलवर जिले का मौसम शाम को पलट गया। दिनभर की उमसभरी गर्मी पर बारिश ने पानी फेर दिया। करीब आधा घंटे तक मध्यम गति से बारिश हुई। इसके बाद बूंदाबांदी का दौर चला। तेज हवा के साथ हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। मौसम विभाग ने अगले तीन-चार दिनों तक अंधड़ व बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। शहर में सुबह से ही उमसभरी गर्मी का जोर रहा। बादल भी छाए और शाम को तेज हवा के साथ पहले बूंदाबांदी हुई। इसके बाद तेज हवा के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ जो रात तक जारी रहा। शहर का अधिकतम पारा 40.4 और न्यूनतम पारा 26.8 डिग्री से. दर्ज किया गया। जिले के पिनान, राजगढ़ के अलावा भिवाड़ी में भी बारिश हुई।