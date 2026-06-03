Rajasthan : 1140 करोड़ की ब्राह्मणी बैराज परियोजना, जमीन अधिग्रहण की तैयारी शुरू

Brahmani Barrage Project : रावतमाटा (कोटा)। ब्राह्मणी नदी पर 1140 करोड़ रुपए की प्रस्तावित ब्राह्मणी बैराज परियोजना के लिए प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को गति देते हुए सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) की ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब किसानों की जमीनों का मौका निरीक्षण और मुआवजा देने के प्रस्ताव बनाए जाएंगे। प्रशासन के अनुसार प्रस्तावित ब्राह्मणी बांध परियोजना के लिए सैकड़ों हैक्टेयर भूमि के अधिग्रहण और वन क्षेत्र डूब में आएगा। यह प्रक्रिया भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 और राज्य नियम 2016 के तहत होगी। इसके लिए खसरा वाइज मौका निरीक्षण किया जाएगा और मौके पर चारदीवारी, कुआं और जमीन की स्थिति को देखते हुए मुआवजा राशि के प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे।