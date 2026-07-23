23 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कोटा

Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, सरसों और लहसुन में मंदी

लहसुन की आवक लगभग 6 हजार कट्टे रही। लहसुन के भाव 300 रुपये प्रति क्विंटल की मंदी के साथ 5,000 से 19,500 रुपये प्रति क्विंटल रहे।
less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Jul 23, 2026

Kota-Mandi

File Photo: Patrika

भामाशाह कृषि उपज मंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 20 हजार कट्टे रही। सोयाबीन और सरसों के भाव में 100-100 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 6 हजार कट्टे रही। लहसुन के भाव 300 रुपये प्रति क्विंटल की मंदी के साथ 5,000 से 19,500 रुपये प्रति क्विंटल रहे।

कृषि जिंसों के भाव (रुपये प्रति क्विंटल)

जिंसभाव (₹)
गेहूं नया (मिल)2,550–2,600
गेहूं एवरेज टुकड़ी2,600–2,650
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2,650–2,750
धान सुगंधा2,800–3,601
धान (1509)3,400–4,405
धान (1847)3,200–4,201
धान (1718-1885)3,800–4,600
धान (पूसा-1)3,000–4,300
धान (1401-1886)3,600–4,330
धान दागी1,500–3,300
सोयाबीन6,000–6,800
सोयाबीन (बेस्ट क्वालिटी)6,800–7,151
सरसों7,400–8,011
अलसी8,000–8,850
ज्वार शंकर1,700–2,300
ज्वार सफेद2,800–6,000
बाजरा1,800–2,250
मक्का लाल1,700–1,900
मक्का सफेद1,600–2,200
जौ2,100–2,350
तिल्ली7,000–10,500
मैथी (नई)5,800–6,600
धनिया बादामी13,000–14,300
धनिया ईगल14,200–14,500
धनिया रंगदार15,000–17,000
मूंग6,000–7,400
उड़द4,500–7,400
चना देशी5,300–5,880
चना मौसमी (नया)5,100–5,700
चना पेप्सी5,100–5,751
चना डंकी (पुराना)4,000–4,600
चना काबुली5,500–7,000

खाद्य तेल, घी, चीनी, चावल व दाल के भाव

खाद्य तेल (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2,660
चंबल2,590
सदाबहार2,490
लोकल रिफाइंड2,350
दीप ज्योति2,510
सरसों स्वास्तिक2,915
अलसी2,675

मूंगफली तेल (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹)
ट्रक3,310
कोटा स्वास्तिक2,920
सोना सिक्का3,150
कटारिया गोल्ड2,950

वनस्पति घी (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹)
स्कूटर2,150
अशोका2,150

चीनी

जिंसभाव
चीनी (प्रति क्विंटल)4,850–4,900

देसी घी (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹)
मिल्क फूड9,550
कोटा फ्रेश9,100
पारस9,600
नोवा9,500
मधुसूदन9,890
परम9,750
अमूल9,980

चावल व दाल (रुपये प्रति क्विंटल)

जिंसभाव (₹)
बासमती चावल9,500–10,500
मूंग दाल8,500–9,000
मोगर9,500–10,000
चना दाल7,400–7,600
तुअर दाल9,700–13,000

कोटा सर्राफा: सोना और चांदी के भावों में गिरावट

कोटा। सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोना और चांदी दोनों के भाव में गिरावट दर्ज की गई। चांदी 1,500 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती होकर 2,23,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर रही। वहीं जेवराती सोना 400 रुपये प्रति 10 ग्राम घटकर 1,42,100 रुपये और शुद्ध सोना 1,42,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा।

गोल्ड कैरेट के भाव (रुपये प्रति 10 ग्राम)

कैरेटभाव (₹)
24 कैरेट (99.5)1,42,500
22 कैरेट1,31,944
20 कैरेट1,23,913
18 कैरेट1,14,000
14 कैरेट1,00,352

स्रोत : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

कोटा

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Jul 2026 07:35 pm

Published on:

23 Jul 2026 07:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, सरसों और लहसुन में मंदी

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan SET 2026: 31 जुलाई तक बढ़ गई आवेदन की आखिरी तारीख, PG 2nd सेमेस्टर स्टूडेंट भी होंगे पात्र

Kota University
कोटा

Kota ACB Action: पहली पोस्टिंग में ही रिश्वत लेता JVVNL का JEN गिरफ्तार, FRT कर्मचारी के साथ मिलकर ले रहा था 1000 रुपए

Kota ACB Action
कोटा

ढेगन्या में अन्नपूर्णा माता की प्रतिमा की हुई स्थापना

Rajasthan
कोटा

कराड खेड़ी स्कूल में निकला कोबरा

Rajasthan
कोटा

मंदिर विकास के लिए की चर्चा

Rajasthan
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.