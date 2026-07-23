Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, सरसों और लहसुन में मंदी

भामाशाह कृषि उपज मंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 20 हजार कट्टे रही। सोयाबीन और सरसों के भाव में 100-100 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 6 हजार कट्टे रही। लहसुन के भाव 300 रुपये प्रति क्विंटल की मंदी के साथ 5,000 से 19,500 रुपये प्रति क्विंटल रहे।