Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, सरसों और लहसुन में मंदी

File Photo: Patrika
भामाशाह कृषि उपज मंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 20 हजार कट्टे रही। सोयाबीन और सरसों के भाव में 100-100 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 6 हजार कट्टे रही। लहसुन के भाव 300 रुपये प्रति क्विंटल की मंदी के साथ 5,000 से 19,500 रुपये प्रति क्विंटल रहे।
|जिंस
|भाव (₹)
|गेहूं नया (मिल)
|2,550–2,600
|गेहूं एवरेज टुकड़ी
|2,600–2,650
|गेहूं बेस्ट टुकड़ी
|2,650–2,750
|धान सुगंधा
|2,800–3,601
|धान (1509)
|3,400–4,405
|धान (1847)
|3,200–4,201
|धान (1718-1885)
|3,800–4,600
|धान (पूसा-1)
|3,000–4,300
|धान (1401-1886)
|3,600–4,330
|धान दागी
|1,500–3,300
|सोयाबीन
|6,000–6,800
|सोयाबीन (बेस्ट क्वालिटी)
|6,800–7,151
|सरसों
|7,400–8,011
|अलसी
|8,000–8,850
|ज्वार शंकर
|1,700–2,300
|ज्वार सफेद
|2,800–6,000
|बाजरा
|1,800–2,250
|मक्का लाल
|1,700–1,900
|मक्का सफेद
|1,600–2,200
|जौ
|2,100–2,350
|तिल्ली
|7,000–10,500
|मैथी (नई)
|5,800–6,600
|धनिया बादामी
|13,000–14,300
|धनिया ईगल
|14,200–14,500
|धनिया रंगदार
|15,000–17,000
|मूंग
|6,000–7,400
|उड़द
|4,500–7,400
|चना देशी
|5,300–5,880
|चना मौसमी (नया)
|5,100–5,700
|चना पेप्सी
|5,100–5,751
|चना डंकी (पुराना)
|4,000–4,600
|चना काबुली
|5,500–7,000
|ब्रांड
|भाव (₹)
|सोया रिफाइंड फॉर्च्यून
|2,660
|चंबल
|2,590
|सदाबहार
|2,490
|लोकल रिफाइंड
|2,350
|दीप ज्योति
|2,510
|सरसों स्वास्तिक
|2,915
|अलसी
|2,675
|ब्रांड
|भाव (₹)
|ट्रक
|3,310
|कोटा स्वास्तिक
|2,920
|सोना सिक्का
|3,150
|कटारिया गोल्ड
|2,950
|ब्रांड
|भाव (₹)
|स्कूटर
|2,150
|अशोका
|2,150
|जिंस
|भाव
|चीनी (प्रति क्विंटल)
|4,850–4,900
|ब्रांड
|भाव (₹)
|मिल्क फूड
|9,550
|कोटा फ्रेश
|9,100
|पारस
|9,600
|नोवा
|9,500
|मधुसूदन
|9,890
|परम
|9,750
|अमूल
|9,980
|जिंस
|भाव (₹)
|बासमती चावल
|9,500–10,500
|मूंग दाल
|8,500–9,000
|मोगर
|9,500–10,000
|चना दाल
|7,400–7,600
|तुअर दाल
|9,700–13,000
कोटा। सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोना और चांदी दोनों के भाव में गिरावट दर्ज की गई। चांदी 1,500 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती होकर 2,23,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर रही। वहीं जेवराती सोना 400 रुपये प्रति 10 ग्राम घटकर 1,42,100 रुपये और शुद्ध सोना 1,42,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा।
|कैरेट
|भाव (₹)
|24 कैरेट (99.5)
|1,42,500
|22 कैरेट
|1,31,944
|20 कैरेट
|1,23,913
|18 कैरेट
|1,14,000
|14 कैरेट
|1,00,352
स्रोत : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन
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