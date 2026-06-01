Banswara News : शहर के 1.15 लाख लोगों के लिए राहत भरी खबर, अब मिलेगा शुद्ध पानी, कागदी केनाल में जलप्रवाह शुरू

दरअसल शहर की जलापूर्ति माही डेम के सरफेज वाटर कागदी-पिकअप से होती है। गर्मियों में कागदी का जलस्तर कम होने पर कई बार विभाग बायतालाब से पानी लेता है। दोनों ही जलाशयों में पानी में ठहराव होने से काई और जलकुम्भी पसर जाती है। इससे पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। तेज तापमान से पानी में पनपी काई एवं वनस्पतियों का रंग पानी में घुलकर पीला कर देता है। इससे पानी बदबूदार हो जाता है और यह पानी दूषित कर देता है। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखने के लिए गत वर्ष नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने निर्देश दिए थे। पर, विभाग ने ध्यान नहीं दिया।