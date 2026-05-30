Rajasthan: सड़क हादसे में ABVP छात्र नेता की मौत, संगठन और बीजेपी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर

जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर परतापुर-बांसवाड़ा मार्ग पर वजवाना गांव के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी थी। बाइक पर नरेश राठौड़ और उनके चचेरे भाई मीर राठौड़ सवार थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक सड़क से दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों को एंबुलेंस की मदद से महात्मा गांधी जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर दोनों को उदयपुर रेफर कर दिया गया।