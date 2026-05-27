बांसवाड़ा। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में देर रात नाले में भरे पानी में नहाने उतरी दो मासूम बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। हादसा आबापुरा थाना क्षेत्र के उमरी नाला डाबरा में मंगलवार को हुआ। मृतकों की पहचान नादिया निवासी भूली और रोनिका के रुप में हुई है। स्थानीय लोगों की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दो बच्चियों के शवों को पानी से ​बाहर निकालकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।