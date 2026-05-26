Rajasthan : तीरंदाजी में भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता श्यामलाल मीणा का निधन, खेल जगत में शोक की लहर

प्रमुख रूप से मीणा ने वर्ष 1989 में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए तीरंदाजी के क्षेत्र में देश को पहला अंतरराष्ट्रीय पदक दिलाया था। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उन्हें देश के सर्वोच्च खेल सम्मान अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित किया था। उन्होंने अपने खेल जीवन में अनेक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया। वे वर्तमान में जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र बांसवाड़ा में तीरंदाजी प्रशिक्षक के पद पर कार्यरत थे और युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रहे थे।