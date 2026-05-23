Banswara: सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश का असर, बांसवाड़ा में बनेगा 125 मीटर लंबा बांध, ग्रामीणों में खुशी की लहर

जल संसाधन विभाग के अनुसार हिरन नदी पर एनिकट बनने से पांच से अधिक गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे क्षेत्र में भूजल स्तर बढ़ेगा और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। विभाग का मानना है कि इससे खेती को मजबूती मिलेगी और किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में क्षेत्र के कई हैंडपंप पानी के अभाव में सूख चुके हैं। ग्रामीणों को दूर-दराज के क्षेत्रों से पानी लाना पड़ता है। बारिश के मौसम में बड़ी मात्रा में पानी बहकर निकल जाता है, लेकिन उसका संरक्षण नहीं हो पाता। एनिकट बनने के बाद पानी का संचयन होगा और गांवों में पेयजल संकट भी काफी हद तक कम हो सकेगा।