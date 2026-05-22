Bhajanlal Cabinet Decision: पेंशनर्स को बड़ी सौगात, उद्योग-ऊर्जा से लेकर जल संरक्षण तक, जानें कैबिनेट के बड़े फैसले

मंत्रिमण्डल ने मैसर्स डालमिया सीमेंट को जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में 121.42 हेक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। कंपनी यहां करीब 3 हजार 47 करोड़ रुपए के निवेश से 3.6 मिलियन टन वार्षिक क्षमता का सीमेंट संयंत्र स्थापित करेगी, जिससे करीब 820 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इसके अलावा मैसर्स जे.के. सीमेंट लिमिटेड को प्रस्तावित रेलवे लाइन परियोजना के लिए 71.37 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिलों में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भी भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, राजस्व में वृद्धि होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।