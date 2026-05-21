‘मां’ का दर्द सुन सीएम भजनलाल का ‘ऑन-द-स्पॉट’ एक्शन, अफसरों से बोले- ‘फाइल बाद में आएगी, आदेश अभी निकालो’

राजस्थान में तबादलों के लिए अमूमन सरकारी दफ्तरों के महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन जब सूबे की कमान सीधे जनता के बीच रहने वाले संवेदनशील मुखिया के हाथों में हो, तो नियम और फाइलें भी मानवीय संवेदनाओं के आगे घुटने टेक देती हैं। कुछ ऐसा ही वाकया राजस्थान के आदिवासी बहुल बांसवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत चुड़ादा में देखने को मिला, जिसने यह साबित कर दिया कि भजनलाल सरकार के सुशासन में आम आदमी की सुनवाई सिर्फ बंद कमरों या सचिवालय की फाइलों में नहीं, बल्कि सीधे जमीन पर होती है।