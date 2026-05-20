Banswara Gram Panchayat : कर्ज में डूबी ग्राम पंचायतें, कर्मचारियों का मानदेय बकाया, जानें क्या है वजह?

गढ़ी. सरकारी स्कूलों में आइटी, हेल्थ, कृषि, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, ऑटोमोटिव, बैंकिंग फाइनेंस, रिटेल और सिक्योरिटी जैसे व्यावसायिक विषय पढ़ाने वाले शिक्षक पिछले करीब 13 महीनों से वेतन नहीं मिलने से आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों को रोजगार के लिए तैयार करने वाले इन शिक्षकों के सामने अब परिवार चलाने तक की समस्या खड़ी हो गई है। प्रदेशभर के करीब 4019 सरकारी विद्यालयों में 5 हजार से अधिक व्यावसायिक शिक्षक प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं।