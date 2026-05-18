Rajasthan : होर्मुज स्ट्रेट विवाद से बांसवाड़ा प्रभावित, सिरेमिक-टाइल्स कारखाने की स्लरी की मांग घटी

Rajasthan : मिडिल ईस्ट में ईरान-अमरीका के बीच चल रहे संघर्ष एवं होर्मुज स्ट्रेट विवाद के चलते अब गैस की कमी से कारखानों पर भी असर दिखने लगा है। इसके चलते सैकड़ों सिरेमिक व टाइल्स कारखानों में स्लरी की खरीद-फरोख्त काफी कम हो गई है। इसका असर जिले में चल रही मार्बल इकाइयों पर पड़ रहा है। जिले की कुछ मार्बल इकाइयों से जा रहा स्लरी उत्पादन गुजरात के मोरबी की सिरेमिक और टाइल्स कारखानों में उपयोग में आ रहा है। गैस की कमी से इन प्लांटों में भी उत्पादन कम हो गया है।