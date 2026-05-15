Rajasthan Nautapa : 25 मई से राजस्थान में नौतपा, 2 जून तक पड़ेगी भीषण गर्मी, बांसवाड़ा में लू से आमजन बेहाल

Rajasthan Nautapa : राजस्थान में 25 मई नौतपा शुरू हो जाएगा। घाटोल में कर्क रेखा पर स्थित बांसवाड़ा में सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ 25 मई से नौतपा शुरू हो जाएगा और गर्मी ज्यादा होगी। मान्यता है कि इन 9 दिनों तक सूर्यदेव उग्र गर्म में रहते हैं। सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही उत्तरी गोलार्द्ध से नजदीकी के साथ पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। खासकर कर्क रेखा जिन क्षेत्रों से गुजरती है, वहां भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है।