Banswara Doctor Murder : बांसवाड़ा के युवा डॉक्टर मोहित की हत्या का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

Banswara Doctor Murder : बांसवाड़ा के घाटोल उपखंड के पड़ोसी प्रतापगढ़ जिले में पीपलखूंट थाना क्षेत्र में बांसवाड़ा के एक युवा डॉक्टर की हत्या कर शव कुएं में फेंकने के चर्चित मामले में पुलिस ने 24 दिन लंबी तहकीकात के बाद शनिवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। 15 अप्रेल को रात जिले के सज्जनगढ़ क्षेत्र के मछारासाथ निवासी डॉ. मोहित पुत्र कानसिंह मछार लापता हो गया था। गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद पुलिस जांच में जुटी। इसी बीच, 18 अप्रेल को उसका शव पीपलखूंट क्षेत्र के बोरी-पी गांव के कुएं में जख्मी और अर्धनग्न अवस्था में मिला।