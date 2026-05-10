Weather Update 10 May : राजस्थान में आज मौसम के दो रंग, पश्चिमी में हीटवेव और 9 जिलों में मेघगर्जन, आंधी, बारिश का IMD अलर्ट

Weather Update 10 May : राजस्थान में जेठ माह यानि मई महीने में मौसम के दो रंग देखने को मिल रहे हैं। जहां पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव का असर तेज है वहीं दक्षिण-पूर्वी जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट है। मौसम केन्द्र के अनुसार आज रविवार को भी बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी में हीटवेव की स्थिति बनी रहने की संभावना है। वहीं कोटा के 4 और उदयपुर संभाग के 5 जिलों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ आंधी-बारिश हो सकती है, जबकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा।