Census 2026 : ‘OBC का अलग कॉलम क्यों नहीं?’, सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने ‘जनगणना फॉर्म’ को लेकर क्यों उठाए सवाल?

भारत में साल 2026 की जनगणना की प्रक्रिया शुरू होते ही विवादों के घेरे में आ गई है। इस बार विवाद किसी आंकड़े को लेकर नहीं, बल्कि जनगणना के उस 'फॉर्म' (प्रपत्र) को लेकर है, जिसे घर-घर ले जाकर जानकारी जुटाई जा रही है। राजस्थान के बाड़मेर-जैसलमेर से सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने इस मुद्दे पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए तीखे सवाल पूछे हैं। मामला जनगणना प्रपत्र के '12वें कॉलम' से जुड़ा है।