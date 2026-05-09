सुवेंदु सरकार के शपथ ग्रहण में छाया ‘राजस्थान’! सीएम भजनलाल और दोनों डिप्टी सीएम ने कुछ इस अंदाज़ में दी बधाई

समारोह में राजस्थान के सीएम के साथ उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉ. प्रेमचंद बैरवा की मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा।राजस्थान सरकार के शीर्ष नेतृत्व का एक साथ कोलकाता पहुँचना यह दर्शाता है कि भाजपा के लिए बंगाल की यह जीत कितनी मायने रखती है।



गौरतलब है कि कोलकाता में बड़ी संख्या में राजस्थानी प्रवासी रहते हैं। राजस्थान के इन दिग्गजों की मौजूदगी ने वहां के प्रवासी समुदाय में भी भारी उत्साह भर दिया।