Weather Update 9 May : IMD की नई भविष्यवाणी, 3 घंटे में राजस्थान के इन 2 जिलों में बारिश-तूफानी हवा का येलो अलर्ट

Weather Update 9 May: मौसम विभाग ने राजस्थान के 2 जिलों बूंदी और कोटा में आज सिर्फ तीन घंटे में हल्की से मध्यम बारिश, मेघगर्जन और 30-40 KMPH की गति से हवा चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। येलो अलर्ट का सामान्यत: कोई विशेष प्रभाव नहीं है। मेघगर्जन के समय पेड़ों के नीचे शरण न लें।