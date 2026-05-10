Jaipur Suicide : आखिर क्या हुआ था?, एमबीबीएस छात्र नितिन ने किसी को नहीं बताया दिल का दर्द

पुलिस के अनुसार नितिन के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। हालांकि उसके व्हाट्सएप पर तीन संदेश जरूर मिले थे। जिसे उसने खुद को ही भेजे थे। उसमें लिखा था, मुझे माफ करना कि मैं तुम सबको छोड़कर जा रहा हूं। कृपया मेरे माता-पिता को बता देना, मैंने काफी समय से उनसे बात नहीं की, उनका सामना नहीं कर पा रहा था। लेकिन यह करना जरूरी था, हम सबके लिए बेहतर है। ये शब्द बताते हैं कि वो किसी गहरे दबाव में था, लेकिन किस बात का, ये अब भी साफ नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।