Jaipur : जयपुर में एक हॉस्पिटल के डॉक्टर की मौत, ओटी के फर्श पर मिली लाश, पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी वजह

बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह करीब 8 बजे तक डॉक्टर सुनील कुमार अपने साथियों को नहीं मिले। तो उनके डॉक्टर सहयोगी साथी उनको ढूंढते हुए ऑपरेशन थिएटर पहुंचे। जहां ओटी में डॉ. सुनील कुमार फर्श पर गिरे मिले। आनन फानन में साथियों ने हॉस्पिटल प्रशासन को बताया। जिसके बाद ने हॉस्पिटल प्रशासन ने उनकी पूरी जांच की और उनको मृत घोषित कर दिया।