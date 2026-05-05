5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur : जयपुर में एक हॉस्पिटल के डॉक्टर की मौत, ओटी के फर्श पर मिली लाश, पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी वजह

Jaipur : जयपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में एक बड़ी खबर। डॉक्टर सुनील कुमार सुबह तक वापस हॉस्टल नहीं लौटे तो उनके साथी डॉक्टर ढूंढ़ते हुए ऑपरेशन थिएटर पहुंचे। तो वो सभी चौंक गए, ओटी में डॉ. सुनील कुमार फर्श पर मृत हालत में मिले।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

May 05, 2026

Jaipur Mahatma Gandhi Hospital doctor died Dead body found on OT floor reason known after post-mortem

फोटो पत्रिका

Jaipur : जयपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में एक बड़ी खबर। डॉक्टर सुनील कुमार सुबह तक वापस हॉस्टल नहीं लौटे तो उनके साथी डॉक्टर ढूंढ़ते हुए ऑपरेशन थिएटर पहुंचे। ओटी में डॉ. सुनील कुमार फर्श पर बेहोश हालत में देखकर सभी चौंक गए। हॉस्पिटल प्रशासन ने उनका जांच की, उसके बाद डॉक्टर सुनील कुमार को मृत घोषित किया गया।

बताया जा रहा है कि जयपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की मौत हो गई। हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में उनकी ड्यूटी थी। सोमवार सुबह ऑपरेशन थिएटर में ही उनका शव पड़ा मिला। शिवदासपुरा थाना पुलिस ने शव को हॉस्पिटल की मॉर्च्युरी में रखवाया।

बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह करीब 8 बजे तक डॉक्टर सुनील कुमार अपने साथियों को नहीं मिले। तो उनके डॉक्टर सहयोगी साथी उनको ढूंढते हुए ऑपरेशन थिएटर पहुंचे। जहां ओटी में डॉ. सुनील कुमार फर्श पर गिरे मिले। आनन फानन में साथियों ने हॉस्पिटल प्रशासन को बताया। जिसके बाद ने हॉस्पिटल प्रशासन ने उनकी पूरी जांच की और उनको मृत घोषित कर दिया।

हनुमानगढ़ के रहने वाला था मृतक

ASI घनश्याम ने बताया मृतक डॉ. सुनील कुमार (30 वर्ष) पुत्र कुलदीप हनुमानगढ़ के लाहोर के निवासी थे। डॉ. सुनील कुमार महात्मा गांधी हॉस्पिटल में पीजी द्वितीय वर्ष के छात्र थे। रविवार शाम 7 बजे उनकी महात्मा गांधी हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी थी।

पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी मौत की वजह

मेडिकल सूचना पर शिवदासपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम के लिए मॉर्च्युरी में रखवाया। पुलिस का कहना है कि सुसाइड और बीमारी से मौत को लेकर जांच की जा रही है। मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा।

ये भी पढ़ें

West Bengal Election 2026 Result : पश्चिम बंगाल प्रवासी राजस्थानियों की बल्ले-बल्ले, 5 भाजपा प्रत्याशी जीते चुनाव
जयपुर
West Bengal Election 2026 Result migrant Rajasthanis amazing 5 BJP candidates won

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 May 2026 10:49 am

Published on:

05 May 2026 10:38 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur : जयपुर में एक हॉस्पिटल के डॉक्टर की मौत, ओटी के फर्श पर मिली लाश, पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी वजह

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान SI भर्ती का खौफनाक अंत: ट्रेनिंग पूरी, ड्यूटी भी की, अब एक फैसले ने छीन ली नौकरी; बर्बाद हो गए सैकड़ों परिवार!

एसआई भर्ती पूरी तरह से रद्द होने के बाद निराश प्रतिभागी, एआई की मदद से तैयार फोटो
जयपुर

बस एक क्लिक पर खुलता है किलों और सफारी का दरवाज़ा! क्या जानते हैं इस सरकारी 'मैजिकल ऐप' के फायदे?

Rajasthan Tourism
जयपुर

Jaipur Crime: प्रेग्नेंट महिला से छेड़छाड़ मामले में बड़ा एक्शन, SHO हटाया गया, CCTV से खुला राज

Jaipur crime
जयपुर

RSSB Lab Assistant 2026 परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डायरेक्ट डाउनलोड

RSMSSB Lab Assistant Admit Card direct link
शिक्षा

Election Result : 'ममता का गढ़' फतह करने के फ़ौरन बाद शुभेंदु अधिकारी ने सबसे पहले जताया राजेंद्र राठौड़ का आभार, जानें आखिर क्या है ये इनसाइड स्टोरी?

Suvendu Adhikari and Rajendra Rathore
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.