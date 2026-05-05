Jaipur Airport Crisis : जयपुर में दो विमान के पायलटों ने खड़े किए हाथ, बोले-ड्यूटी खत्म, अब नहीं उड़ेंगे, यात्री चौंके

एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार रात साढ़े ग्यारह बजे से सोमवार सुबह सवा छह बजे तक एक के बाद एक फ्लाइट जयपुर पहुंचती रहीं। इनमें सिंगापुर से दिल्ली आने वाली एक अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट, इंडिगो की पुणे से दिल्ली, एयर इंडिया की मुंबई से दिल्ली, एलायंस एयर की रीवा से दिल्ली, इंडिगो की नासिक से दिल्ली, एयर इंडिया की इंदौर से दिल्ली, इंडिगो की अमृतसर से दिल्ली, इंडिगो की कोलकाता से दिल्ली और एयर इंडिया एक्सप्रेस की गुवाहाटी से दिल्ली उड़ान शामिल थीं।