5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather: मौसम का तेवर बदला! तापमान में भारी गिरावट, राजस्थान के 15 जिलों में येलो अलर्ट

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम का मिजाज बदल गया है। जयपुर, अलवर और सीकर सहित कई जिलों में तेज आंधी, ओलावृष्टि और बारिश से पारा 5 से 8 डिग्री तक गिर गया है। मौसम विभाग ने 8 मई तक 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

May 05, 2026

Rajasthan Weather

Rajasthan Weather Update (Photo-AI)

Rajasthan Weather: राजस्थान में इस बार जेठ के महीने में सूरज की तपिश के बजाय बादलों का डेरा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मरुधरा का मौसम पूरी तरह बदल गया है।

बता दें कि जयपुर, शेखावाटी और हाड़ौती समेत कई इलाकों में सोमवार को हुई झमाझम बारिश और ओलावृष्टि ने पारे को 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिरा दिया है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक प्रदेश के 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए सतर्क रहने की चेतावनी दी है।

आसमान से बरसी राहत, मंडियों में 'आफत'

सोमवार सुबह से शुरू हुआ मेघगर्जन और तेज अंधड़ का दौर देर रात तक जारी रहा। इस बदलाव से जहां आमजन को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं, किसानों के लिए यह मौसम चिंता का सबब बन गया है।

  • अलवर में सबसे अधिक 8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जिससे अधिकतम तापमान 31.0°C पर आ गया।
  • झालावाड़ और अन्य जिलों की कृषि मंडियों में खुले में रखी सैकड़ों बोरी जिंस (फसल) भीग गई। ओलावृष्टि से प्याज और अन्य फसलों को नुकसान की खबर है।
  • राजधानी जयपुर में लगातार तीसरी रात बारिश हुई। जयपुर एयरपोर्ट पर 9.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे मंगलवार का दिन खुशनुमा बना रहा।

दुखद घटना: आसमानी बिजली का कहर

मौसम का यह मिजाज कहीं सुकून लेकर आया तो कहीं मातम। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ (गांव 18 P) में खेत में बकरियां चरा रहे 30 वर्षीय युवक राजू सिंह पर आसमानी बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। इस हादसे में दो अन्य लोग भी झुलस गए हैं।

ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित

झुंझुनूं के मंडावा में करीब 10 मिनट तक ओले गिरे, जिससे सड़कें सफेद चादर से ढक गईं। वहीं, पाली के रणकपुर क्षेत्र में ओलावृष्टि के कारण एक शादी समारोह में खलल पड़ा। उदयपुर के मावली और झालावाड़ के अकलेरा में भी ओले गिरने से मौसम ठंडा हो गया, लेकिन किसानों की धड़कनें बढ़ गई हैं।

अगले 72 घंटे सावधान रहने की जरूरत

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, 5 और 6 मई को राजस्थान के 15 जिलों में 'येलो अलर्ट' रहेगा। 30 से 50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से धूलभरी आंधी चल सकती है। दोपहर बाद मौसम में अचानक बदलाव की संभावना है।

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास शरण न लें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। जहां पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर जारी है, वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूप निकलने और तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने के संकेत भी मिले हैं।

यहां गिरा तापमान (डिग्री सेल्सियस)

  • अलवर में अधिकतम 31.0 और गिरावट 8.0
  • करौली में अधिकतम 33.5 और गिरावट 6.3
  • जयपुर में अधिकतम 33.3 और गिरावट 5.0
  • चित्तौड़गढ़ में अधिकतम 38.8 और गिरावट 4.6
  • सीकर में अधिकतम 34.5 और गिरावट 4.5
  • कोटा में अधिकतम 38.3 और गिरावट 4.0
  • श्रीगंगानगर में अधिकतम 38.7 और गिरावट 4.1

ये भी पढ़ें

Rajasthan News: वेंटिलेटर पर हेल्थ मॉडल! कर्मचारियों को इलाज नहीं मिला, RGHS में गंभीर लापरवाही! सरकार को फटकार
जयपुर
RGHS

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 May 2026 10:25 am

Published on:

05 May 2026 10:08 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather: मौसम का तेवर बदला! तापमान में भारी गिरावट, राजस्थान के 15 जिलों में येलो अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Election Result : 'ममता का गढ़' फतह करने के फ़ौरन बाद शुभेंदु अधिकारी ने सबसे पहले जताया राजेंद्र राठौड़ का आभार, जानें आखिर क्या है ये इनसाइड स्टोरी?

Suvendu Adhikari and Rajendra Rathore
जयपुर

Jaipur Airport Crisis : जयपुर में दो विमान के पायलटों ने खड़े किए हाथ, बोले-ड्यूटी खत्म, अब नहीं उड़ेंगे, यात्री चौंके

Jaipur Airport Bad weather two planes pilots raised their hands and said Duty is over we will not fly anymore
जयपुर

Rajasthan News: वेंटिलेटर पर हेल्थ मॉडल! कर्मचारियों को इलाज नहीं मिला, RGHS में गंभीर लापरवाही! सरकार को फटकार

RGHS
जयपुर

पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – सत्ता के सेवक

Editor in Chief of Patrika Group Gulab Kothari
ओपिनियन

जयपुर में मिले लश्कर-ए-तैयबा के कुख्यात आतंकी ‘खरगोश’ को लेकर हुआ चौंकाने वाला खुलासा, 2 साल से इन दो राज्यों का था मतदाता

terrorist Khargosh
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.