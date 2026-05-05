Rajasthan Weather: मौसम का तेवर बदला! तापमान में भारी गिरावट, राजस्थान के 15 जिलों में येलो अलर्ट

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास शरण न लें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। जहां पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर जारी है, वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूप निकलने और तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने के संकेत भी मिले हैं।