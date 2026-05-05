5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Election Result : ‘ममता का गढ़’ फतह के बाद शुभेंदु अधिकारी ने जताया राजेंद्र राठौड़ का आभार, जानें इनसाइड स्टोरी?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भवानीपुर सीट पर मिली ऐतिहासिक जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी ने राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ को अपनी जीत का 'असली हीरो' बताया है।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

May 05, 2026

Suvendu Adhikari and Rajendra Rathore

Suvendu Adhikari and Rajendra Rathore

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे देश की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी चुनावी जंग में सबसे बड़ा 'उलटफेर' जिस सीट पर हुआ, वह थी भवानीपुर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में मात देने वाले भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने अपनी जीत का श्रेय खुद लेने के बजाय राजस्थान के एक ऐसे नेता को दिया है, जिसे राजनीति का मंझा हुआ खिलाड़ी माना जाता है। ये नाम है राजेंद्र राठौड़।

राठौड़ और राजस्थान की टीम को प्रणाम : शुभेंदु

जीत के बाद मीडिया से मुखातिब हुए शुभेंदु अधिकारी भावुक नज़र आए। उन्होंने अपनी सफलता की पहली ही प्रतिक्रिया में राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ का नाम लेकर सबको चौंका दिया।

  • अभूतपूर्व योगदान: शुभेंदु ने कहा, "राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में मेरे चुनाव के लिए राजस्थान के 8 भाजपा विधायक भबानीपुर में आये थे, उन्होंने बहुत मेहनत किया। मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ।"
  • राजस्थान का 'मैनेजमेंट': राजस्थान की टीम ने भवानीपुर जैसी हॉट सीट पर बूथ मैनेजमेंट से लेकर डोर-टू-डोर कैंपेन की कमान इस तरह संभाली कि ममता बनर्जी के अभेद्य किले में सेंध लग गई।

VIDEO: शुभेंदु ने जताया राजेंद्र राठौड़ का आभार 

महीनों तक बंगाल में 'डेरा'

राजेंद्र राठौड़ पिछले कई महीनों से राजस्थान की राजनीति से दूर पश्चिम बंगाल की गलियों में भाजपा के लिए जमीन तैयार कर रहे थे।

8 विधायकों की टीम: राठौड़ अकेले नहीं थे, उनके साथ राजस्थान के 8 विधायकों की टीम थी, जिन्होंने भाषा और संस्कृति की बाधा को पार करते हुए बंगाल के लोगों का दिल जीता।

रणनीतिक जीत: भवानीपुर में ममता बनर्जी जैसी दिग्गज को हराने की रणनीति तैयार करना आसान नहीं था, लेकिन राठौड़ के चुनावी अनुभव ने इसे मुमकिन कर दिखाया।

राजेंद्र राठौड़ की प्रतिक्रिया

जीत पर राजेंद्र राठौड़ ने कहा, "यह जनादेश स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जनता का विश्वास भाजपा की विकासपरक नीतियों में निरंतर बढ़ रहा है। यह कार्यकर्ताओं की मेहनत और लोकतंत्र की शक्ति का प्रतीक है।"

भाजपा क्या बड़ी जिम्मेदारी देगी?

बंगाल फतह के बाद राजेंद्र राठौड़ का कद राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गया है। राजस्थान के राजनीतिक हलकों में अब यह चर्चा आम है कि जिस नेता ने बंगाल में मुख्यमंत्री को हराने की पटकथा लिखी, उसकी राजस्थान वापसी पर भाजपा उन्हें क्या बड़ी जिम्मेदारी देगी? क्या यह जीत राठौड़ के लिए किसी नए 'रॉयल' पद की शुरुआत है?

भवानीपुर का फाइनल रिजल्ट: 15,000 वोटों से जीती 'जंग'

भवानीपुर सीट पर मुकाबला बेहद कड़ा था, लेकिन अंततः लोकतंत्र की शक्ति ने अपना फैसला सुनाया।

  • जीत का अंतर: शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,000 से अधिक मतों के अंतर से पराजित किया है।
  • ऐतिहासिक हार: किसी मौजूदा मुख्यमंत्री का अपनी ही सीट से हारना बंगाल की राजनीति में भाजपा की बड़ी नैतिक और राजनीतिक जीत मानी जा रही है।

पश्चिम बंगाल चुनाव 2026: भाजपा की प्रचंड विजय

भवानीपुर की यह जीत महज एक ट्रेलर थी। पूरे पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा-एनडीए ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है।

  • बंगाल का परिणाम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के कुशल मार्गदर्शन में भाजपा ने बंगाल में बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 May 2026 10:44 am

Published on:

05 May 2026 10:25 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Election Result : ‘ममता का गढ़’ फतह के बाद शुभेंदु अधिकारी ने जताया राजेंद्र राठौड़ का आभार, जानें इनसाइड स्टोरी?

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान SI भर्ती का खौफनाक अंत: ट्रेनिंग पूरी, ड्यूटी भी की, अब एक फैसले ने छीन ली नौकरी; बर्बाद हो गए सैकड़ों परिवार!

एसआई भर्ती पूरी तरह से रद्द होने के बाद निराश प्रतिभागी, एआई की मदद से तैयार फोटो
जयपुर

बस एक क्लिक पर खुलता है किलों और सफारी का दरवाज़ा! क्या जानते हैं इस सरकारी 'मैजिकल ऐप' के फायदे?

Rajasthan Tourism
जयपुर

Jaipur Crime: प्रेग्नेंट महिला से छेड़छाड़ मामले में बड़ा एक्शन, SHO हटाया गया, CCTV से खुला राज

Jaipur crime
जयपुर

RSSB Lab Assistant 2026 परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डायरेक्ट डाउनलोड

RSMSSB Lab Assistant Admit Card direct link
शिक्षा

Jaipur : जयपुर में एक हॉस्पिटल के डॉक्टर की मौत, ओटी के फर्श पर मिली लाश, पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी वजह

Jaipur Mahatma Gandhi Hospital doctor died Dead body found on OT floor reason known after post-mortem
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.