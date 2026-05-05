Election Result : ‘ममता का गढ़’ फतह के बाद शुभेंदु अधिकारी ने जताया राजेंद्र राठौड़ का आभार, जानें इनसाइड स्टोरी?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे देश की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी चुनावी जंग में सबसे बड़ा 'उलटफेर' जिस सीट पर हुआ, वह थी भवानीपुर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में मात देने वाले भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने अपनी जीत का श्रेय खुद लेने के बजाय राजस्थान के एक ऐसे नेता को दिया है, जिसे राजनीति का मंझा हुआ खिलाड़ी माना जाता है। ये नाम है राजेंद्र राठौड़।