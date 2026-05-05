RSSB Lab Assistant 2026 परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डायरेक्ट डाउनलोड

कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर पर अपने एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट और एक वैध मूल फोटो पहचान पत्र ले जाना कंपलसरी है। पहचान के लिए आधार कार्ड को प्राथमिकता दी जाएगी जिसमें जन्म तिथि साफ तौर पर लिखी हो। इसके अलावा हर पेपर के लिए एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो भी साथ ले जानी होगी जिसका साइज 2.5 गुणा 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। सेंटर के अंदर मोबाइल फोन ब्लूटूथ इयरफोन बैग कैलकुलेटर घड़ी पानी की बोतल और किसी भी प्रकार की अध्ययन सामग्री ले जाने पर पूरी तरह से सख्त पाबंदी है।