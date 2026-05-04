GSEB 12th Result 2026: गुजरात बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

Gujarat Board 12th Result 2026: गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं जनरल और साइंस स्ट्रीम के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही राज्य में इंजीनियरिंग और अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिले के लिए आयोजित होने वाले गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (जीयूजेसीईटी) का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। जो स्टूडेंट्स इस साल परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना रिजल्ट गुजरात बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट gseb.org पर जाकर चेक कर सकते हैं।