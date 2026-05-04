बंगाल चुनाव नतीजों से पहले जानें ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी में कौन है ज्यादा पढ़ा लिखा

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राजनीति में अपना दबदबा कायम करने के साथ ही पढ़ाई लिखाई के मामले में भी काफी आगे रही हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता से ही पूरी की है। इसके बाद उन्होंने कोलकाता के मशहूर जोगमाया देवी कॉलेज से इतिहास विषय में बैचलर ऑफ आर्ट्स (बीए) की डिग्री हासिल की। ममता बनर्जी ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इस्लामिक इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन (एमए) किया है। ममता बनर्जी की पढ़ाई का सफर यहीं नहीं रुका। उन्होंने श्री शिक्षायतन कॉलेज से बीएड की डिग्री और जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से कानून (एलएलबी) की डिग्री भी हासिल की है।