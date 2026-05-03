NEET-UG 2026: परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी

मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'यूजी नीट-2026' का आयोजन आज रविवार को अलवर जिले सहित पूरे देश में किया जा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से आयोजित यह परीक्षा जिले के कुल 25 केंद्रों पर दोपहर 2 बजे शुरू हुई, जो शाम 5:20 बजे तक चलेगी। इस बार जिले में कुल 9,552 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जिनमें खास बात यह रही कि परीक्षा देने वाली छात्राओं की संख्या छात्रों के मुकाबले अधिक दर्ज की गई है। प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए हैं।