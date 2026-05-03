कठूमर के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक बाबूलाल बैरवा का निधन, 4 बार अलग-अलग पार्टियों से जीतकर रचा था इतिहास

उनके निधन की सूचना जैसे ही खेड़ली और कठूमर पहुंची, बाजार और गलियों में सन्नाटा पसर गया। कांग्रेस और अन्य दलों के कार्यकर्ताओं ने इसे एक अपूर्णीय क्षति बताया है। उनका पार्थिव शरीर जयपुर से उनके निवास स्थान 'खेड़ली बाइपास रोड' लाया जा रहा है। वहां अंतिम दर्शनों के बाद उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें प्रदेश के कई बड़े नेताओं और हजारों समर्थकों के जुटने की उम्मीद है। बाबूलाल बैरवा के जाने से कठूमर ने न केवल एक अनुभवी नेता खोया है, बल्कि एक ऐसा अभिभावक खो दिया है जो हर सुख-दुख में जनता के साथ खड़ा रहता था।