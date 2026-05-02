एक ही नंबर की 2 बाइक: एक अलवर में तो दूसरी उदयपुर में दौड़ रही, एक महीने से भटक रहा असली मालिक

मैंने अपनी बाइक कभी बेची ही नहीं, फिर भी कागजों में वह तीसरे मालिक के नाम कैसे पहुंच गई। यह समझ से परे है। एक महीने से थानों और आरटीओ के चक्कर काट रहा हूं, लेकिन हर जगह से सिर्फ टालमटोल मिल रही है। मैं कृषि उपज मंडी में प्राइवेट नौकरी करता हूं। मुझे डर है कि अगर उस दूसरी बाइक से कोई वारदात हो गई, तो पुलिस मेरे दरवाजे पर खड़ी होगी। अपनी ही गाड़ी का मालिक होते हुए भी मेरे सामने खुद को बेगुनाह साबित करने की नौबत न आ जाए। इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है।