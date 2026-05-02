राजस्थान: शादी में DJ के पीछे SUV से नागिन ड्राइव… युवक को स्टंट पड़ा भारी

Nagin Drive: खींवसर। राजस्थान के नागौर जिले में शादी समारोह के दौरान एक 20 वर्षीय युवक को बीच सड़क पर कार से खतरनाक स्टंट करना भारी पड़ गया। स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही खींवसर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित युवक को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर लिया।