नागौर जिले में निजी वाहनों का ‘सैलाब’: ट्रैफिक और प्रदूषण बना बड़ा संकट

हालांकि, इसका सीधा असर शहर की यातायात व्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। मुख्य बाजारों और चौराहों पर बेतरतीब तरीके से खड़े होने वाले वाहनों से जाम की स्थिति आम हो गई है। पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण वाहन सडक़ों पर ही खड़े किए जा रहे हैं, जिससे पैदल चलने वालों और आपातकालीन सेवाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं, बढ़ते वाहनों के चलते वायु प्रदूषण भी एक बड़ी चिंता बनकर उभरा है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रदूषित हवा में सांस लेने से सांस की बीमारियां, हृदय रोग और स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याएं बढ़ रही हैं।