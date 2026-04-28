नागौर में सुबह-सुबह धधका मोटर गैराज: आग की लपटों में समाईं कई गाड़ियां, बड़ा हादसा टला

नागौर. शहर के व्यस्त मूण्डवा तिराहे पर मंगलवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक मोटर गैराज में अचानक भीषण आग लग गई। सुबह के समय लगी इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और गैराज में खड़ी कई गाड़ियां इसकी चपेट में आकर जलकर खाक हो गईं। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई और मौके पर मौजूद लोग अपनी जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे।