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नागौर में सुबह-सुबह धधका मोटर गैराज: आग की लपटों में समाईं कई गाड़ियां, बड़ा हादसा टला

मूण्डवा तिराहे पर आग का तांडव: गैराज में खड़ी गाड़ियां जलकर खाक, पंप के पास टला बड़ा हादसा, दमकल की मुस्तैदी से बचा बड़ा विस्फोट, नागौर में भीषण आग से मची अफरा-तफरी

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नागौर

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Shyam Lal Choudhary

Apr 28, 2026

गैराज में लगी आग के बाद उठता धुआं

गैराज में लगी आग के बाद उठता धुआं

नागौर. शहर के व्यस्त मूण्डवा तिराहे पर मंगलवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक मोटर गैराज में अचानक भीषण आग लग गई। सुबह के समय लगी इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और गैराज में खड़ी कई गाड़ियां इसकी चपेट में आकर जलकर खाक हो गईं। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई और मौके पर मौजूद लोग अपनी जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गैराज से अचानक धुआं उठता दिखाई दिया, जिसके कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। आग की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गैराज में खड़े दोपहिया और चारपहिया वाहन जलते हुए नजर आए। धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई दे रहा था, जिससे पूरे इलाके में हड़कंपमच गया।

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग हरकत में आया और मौके पर दमकल की कई गाड़ियां भेजी गईं। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया जा सका। राहत की बात यह रही कि समय रहते आग बुझा दी गई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

इस घटना में सबसे बड़ी चिंता गैराज के पास स्थित CNG-पेट्रोल पंप को लेकर थी। उस समय पंप पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई थी। यदि आग पंप तक पहुंच जाती, तो स्थिति बेहद भयावह हो सकती थी और बड़ा विस्फोट भी हो सकता था। हालांकि दमकल विभाग की तत्परता और स्थानीय लोगों की सूझबूझ से समय रहते स्थिति पर काबू पा लिया गया।

घटना के दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र को खाली करवाया गया। सुरक्षा के मद्देनजर पंप पर खड़े वाहनों को तुरंत हटवाया गया, जिससे किसी भी संभावित खतरे को टाला जा सके। प्रशासन ने पूरे इलाके को कुछ समय के लिए सील कर दिया था, ताकि राहत और बचाव कार्य सुचारू रूप से चल सके।

फिलहाल इस आगजनी की घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन गैराज मालिक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है।

प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी या किसी अन्य कारण से। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।

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Published on:

28 Apr 2026 11:14 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / नागौर में सुबह-सुबह धधका मोटर गैराज: आग की लपटों में समाईं कई गाड़ियां, बड़ा हादसा टला

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