Mandi Bhav: जीरा प्रति क्विंटल चार हजार नीचे गिरा, सौंफ में आई तेजी, गिरते भावों से काश्तकार चिंतित

नागौर। 15 से 27 अप्रेल के बीच यानि की महज 12 दिनों में ही कृषि मंडी में जिंसों के भावों के उतार-चढ़ाव से कई जिंसों के भाव गिरे हैं तो कुछ भावों में तेजी आई है। इस अवधि में सबसे बड़ी गिरावट जीरा में आई है। इसके अधिकतम भाव 25 हजार से गिरकर 21 हजार रह गया, यानी कि 4 हजार रुपए प्रति क्विंटल की सीधी कमी आई है। जबकि सौंफ का मामला इससे काफी अलग रहा है। सौंफ में सबसे ज्यादा तेजी आई है। इसके भाव प्रति क्विंटल 17 हजार से बढ़कर 20 हजार 300 तक पहुंच गई, यानी कि 3 हजार 300 रुपए प्रति क्विंटल का उछाल इसमें आया है। मूंग, तिल और चना जैसी जिंसों में स्थिरता बनी रही, जबकि अन्य जिंसों में हल्का उतार-चढ़ाव रहा।