स्मार्ट पुलिसिंग : नागौर शहर में 200 से अधिक सीसी टीवी कैमरों से हो रही निगरानी

आगे की योजना के तहत पुलिस अब शहर के घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों में लगे निजी सीसीटीवी कैमरों को भी अभय कमांड से जोडऩे की तैयारी कर रही है। इससे निगरानी का दायरा और अधिक व्यापक होगा तथा शहर के हर कोने पर प्रभावी नजर रखी जा सकेगी। पुलिस ने शहरवासियों एवं व्यापारियों से आह्वान किया है कि यदि वे चाहें तो घरों व प्रतिष्ठानों पर बाहर की तरफ लगे उनके कैमरों को पुलिस के अभय कमांड कंट्रोल रूम से जुड़वा सकते हैं। यदि शहरवासियों ने इसमें सहयोग किया तो शहर में 4000 से ज्यादा कैमरे अभय कमांड से जुड़ जाएंगे, जिससे पुलिस शहर में होने वाली हर गतिविधि पर लाइव नजर रख सकेगी और चोरी या अन्य किसी घटना का पर्दाफाश कुछ ही समय में कर सकेगी।