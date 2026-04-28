गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना : लक्ष्य का मात्र 6 फीसदी को कर पाए लाभान्वित, क्रियान्विति पर उठे सवाल

राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार 3,534 ऐसे मामले भी सामने आए, जिनमें ऋण स्वीकृत होने के बावजूद लाभार्थियों को राशि नहीं मिल सकी। इसके पीछे मुख्य कारण सहकारी बैंकों के पास बजट की कमी रही। इसके साथ योजना का प्रचार-प्रसार नहीं होना, अपूर्ण दस्तावेज, बैंक प्रक्रिया में देरी और लाभार्थियों के समय पर उपस्थित नहीं होने जैसे कारण बताए गए हैं। हालांकि इन कारणों ने योजना की क्रियान्विति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि योजना का सही तरीके से प्रचार-प्रसार होता और बैंकों को पर्याप्त बजट दिया जाता तो अधिक संख्या में पशुपालक इससे जुड़ सकते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी और बैंकिंग प्रक्रियाओं की जटिलता भी बड़ी बाधा बनी।