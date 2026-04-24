Rajasthan Crime: युवक की चाकू मारकर हत्या, खून से लथपथ मिला शव, क्षेत्र में फैली सनसनी

जांच में यह बात सामने आई है कि मृतक सरफराज को किसी जानकार ने मिलने और दावत के लिए बुलाया था। इसके बाद उसे सुनसान स्थान पर ले जाकर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। वारदात के पीछे आपसी रंजिश या अन्य कारणों की भी जांच की जा रही है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। संदिग्धों की तलाश में जुटी है।