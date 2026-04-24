दर्दनाक हादसा: पत्नी को लेने जा रहे युवक की मौत, भावुक मां बोली-‘हाथ-पैर टूट भी जाएंगे तो मैं अपने बेटे को संभाल लूंगी’

घटना की खबर मिलते ही मृतक के परिजन अस्पताल पहुंच गए। मां हनकादेवी को बेटे की मौत की सूचना नहीं दी गई और उन्हें केवल घायल होने की जानकारी दी गई। वे बार-बार बेटे से मिलने की जिद करती रहीं और भावुक होकर कहती रहीं कि “हाथ-पैर टूट भी जाएंगे तो मैं अपने बेटे को संभाल लूंगी।” पप्पूनाथ अपने पीछे पत्नी और तीन छोटे बच्चों को छोड़ गया है। हादसे के बाद परिवार में शोक की लहर है।