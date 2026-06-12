Rajasthan: पत्रकारों के प्रश्न पूछने पर उखड़े मंत्री झाबरसिंह खर्रा, बोले- ‘मैं एक-एक को पहचान गया हूं’

पाली। 'पाली के लोग सकारात्मक कम, नकारात्मक ज्यादा हैं। मैं दो साल में एक-एक को पहचान गया हूं। लोग समस्या क्रिएट करते हैं।' यह बात जिले के प्रभारी मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने गुरुवार को सर्किट हाउस में बातचीत करते हुए कही। सीवरेज, अतिक्रमण व डेंगू-मलेरिया को लेकर पत्रकारों के सवाल करने पर वे उखड़ गए और इसके लिए शहरवासियों को दोषी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि पाली के लोग सीवरेज हौदियों को खोलकर उसमें कचरा डालते हैं। उनमें भवन निर्माण की बची सामग्री डाल देते हैं।