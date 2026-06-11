Pali: मंत्री झाबर सिंह खर्रा से मिलने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका, धरने पर बैठे

पाली। कैबिनेट मंत्री झाबर सिंह खर्रा से मिलने से रोकने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस की कार्यशैली से नाराज कार्यकर्ता पाली में सर्किट हाउस के बाहर ही धरने पर बैठ गए। पिछले 3 घंटे से धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पुलिस के आ​ला अधिकारी समझाइश में जुटे हुए है। लेकिन, प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े हुए है। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि उन्हें आम जनता की आवाज को मंत्री तक पहुंचाने का अधिकार है। लेकिन, पुलिस प्रशासन कुछ लोगों को ही मंत्री से मिलने की बात कह रहा है।