Sachin Pilot : ‘मुझसे बेटे वैभव जैसा स्नेह रखते हैं अशोक गहलोत’, पूर्व सीएम के बयानों पर सचिन पायलट का जवाब 

भाजपा की नीतियों की आलोचना करते हुए पायलट ने कहा, "देश के सामने आज बेरोजगारी और पेपर लीक जैसी इतनी बड़ी और गंभीर चुनौतियां खड़ी हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोग अपनी कमियां छुपाने में मसरूफ हैं। भाजपा की गलत नीतियों ने देश के लगभग 22 लाख से अधिक होनहार बच्चों का भविष्य पूरी तरह से अधर में लटका कर खराब कर दिया है। नीट (NEET Exam) के पेपर सरेआम लीक हो रहे हैं, देश के अलग-अलग राज्यों में दर्जनों अन्य भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं और प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार लगातार चारों तरफ फैल रहा है। आज देश के गरीब और अन्नदाता किसान की वास्तविक आमदनी बढ़कर दोगुनी होने के बजाय घटकर आधी रह गई है। घरेलू तेल और गैस के सिलेंडरों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे आम मध्यमवर्गीय परिवार की कमर पूरी तरह टूट चुकी है। लगातार इस देश के भीतर जो तानाशाही व्यवस्था चलाई जा रही है, उसके खिलाफ देश का पूरा विपक्ष अब एकजुट होकर आवाज उठा रहा है।"