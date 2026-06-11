Rajasthan Politics : चौतरफा घिरे मंत्री किरोड़ी लाल को सांसद हनुमान बेनीवाल का साथ ! सीएम भजनलाल से की अपील

राजस्थान के कृषि विभाग में सामने आए 2.43 करोड़ रुपए के कथित खाद-बीज घूसकांड को लेकर जहां मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार आक्रामक है और कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे की मांग कर रही है, वहीं प्रदेश की राजनीति में एक बेहद ही दिलचस्प और नया मोड़ आ गया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सार्वजनिक रूप से डॉ. किरोड़ी लाल मीणा का खुला समर्थन कर दिया है। जयपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में हनुमान बेनीवाल ने न केवल किरोड़ी लाल मीणा की बेदाग छवि का बचाव किया, बल्कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया।



बेनीवाल ने सीधा आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर कुछ चयनित मामलों पर ही कार्रवाई कर रही है। उन्होंने पूछा कि अगर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का पैमाना एक है, तो सरकार के बाकी आधा दर्जन मंत्रियों पर लग रहे गंभीर आरोपों पर मुख्यमंत्री मौन क्यों हैं?