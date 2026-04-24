Rajasthan:’समाधान होने पर घर ले जाउंगा…’ बेटे-बेटी को तहसीलदार के कक्ष में छोड़कर चला गया किसान, 2 दिन तक रोते-बिलखते रहे मासूम

मांगरोल तहसील के ईश्वरपुरा गांव निवासी किसान मधुप्रकाश धाकड़ मंगलवार को अपने 12 वर्षीय बेटी और 8 वर्षीय बेटे को स्कूल से लाकर सीधे तहसीलदार के कक्ष में छोड़ आया। पिता के जाने के बाद तहसीलदार की ओर से पुलिस को सूचना दी गई। मांगरोल थाना पुलिस बच्चों को अपने साथ लेकर बारां पहुंची और बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। समिति के निर्देश पर बच्चों को सखी केन्द्र में रखा गया, जहां परिजनों से दूर दोनों बच्चे दो दिन तक रोते-बिलखते रहे। गुरुवार को समझाइश के बाद परिजन बारां पहुंचे और बच्चों को अपने साथ ले गए।