Baran Mandi: लहसुन की बंपर आवक, रोजाना 10000 कट्टो की हो रही नीलामी, बिहार-बंगाल समेत देशभर को पसंद आ रही क्वालिटी

देशभर में पसंद आ रहा बारां का लहसुन, बनी हुई है बाहरी लेवाली: लहसुन व्यापार संघ के महामंत्री हरीश विजय ने बताया कि बारां जिले का लहसुन देश के विभिन्न प्रदेशों में उच्च मांग में है। विशेष रूप से बिहार, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में बारां का लहसुन अपनी गुणवत्ता के कारण काफी पसंद किया जाता है। उन्होंने कहा कि मंडी में लगातार लहसुन की बंपर आवक और अच्छी गुणवत्ता के कारण व्यापारियों का यहां उत्साह बढ़ा हुआ है। मंडी में किसानों और व्यापारियों के बीच एक सकारात्मक माहौल बना हुआ है। लहसुन की निरंतर आपूर्ति और गुणवत्ता के कारण देश के कई राज्यों में बारां का लहसुन अपनी विशेष पहचान बना रहा है। ऐसे में जगह-जगह से यहां के लहसुन की डिमांड आ रही है। जिससे नीलामी का स्तर लगातार बढ़ रहा है।